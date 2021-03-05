العودة إلى نظام حكم الأقاليم

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس (الخميس) مرسوماً دستورياً رقم ٦ لسنة ٢٠٢١م بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في البلاد.

ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها، اختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة ، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م.

وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

ويأتي صدور المرسوم بناءً على المرسومين الدستوريين ٣٨ و٣٩ لسنة ٢٠١٩م ، وعملا بأحكام المادة ٧٩ من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ( تعديل) ٢٠٢٠م مقروءة مع المادة ١٠ (٢) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان ٢٠٢٠م والمادة ١٨ (١) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة ٢٠١٩م.