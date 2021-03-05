الداخلية توجه بتفعيل برامج السلامة المرورية

الخرطوم: السوداني

وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ (رئيس مجلس تنسيق السلامة المرورية) بتفعيل برامج السلامة المرورية في البلاد.

وأكد الشيخ حرص واهتمام الداخلية بتحقيق السلامة المرورية على طرق المرور السريع والطرق الداخلية إلى جانب الاهتمام بإيجاد المعالجات اللازمة لمشاكل الطرق التي تتسبب في حوادث مرورية مميتة.

والتقى مدير الإدارة العامة للمرور د. مدثر عبد الرحمن بوزير الداخلية في الوزارة وأشار إلى الاهتمام بتفعيل برامج السلامة المرورية واستصحاب الخبرات فى وضع المعالجات المرورية اللازمة بتطبيق التقانة المرورية بهدف سلامة مستخدمي الطريق.