صعوبات تواجه وصول الحكام  المراقب يصل الجزائر ويطمئن على أحوال الأزرق 

سجل مراقب مباراة الهلال ومضيفه شباب بلوزداد الجزائري، زيارة مساء الأربعاء، لمقر بعثة الهلال بفندق (هوليدي إن) واطمأن المراقب على أحوال بعثة الهلال، وإلتقى برئيس البعثة المهندس الفاضل التوم الذي أكد أن كل الترتيبات المتعلقة بإقامة بعثة الهلال تسير بشكل جيد، واستفسر الفاضل التوم عن موعد وصول طاقم التحكيم السنغالي الذي سيدير مباراة اليوم، حيث كشف المراقب المالي أن طاقم التحكيم سيواجه بعض الصعوبات للوصول إلى الجزائر بسبب إغلاق المطار، موضحًا أن الطاقم سيصل من السنغال إلى مطار تونس في تمام الساعة الخامسة مساءً، وبعدها سيتوجه الطاقم في رحلة بالسيارة إلى الحدود الجزائرية وتحديدًا عند مدينة (عنابة) وستستغرق الرحلة من مطار تونس وحتى الحدود الجزائرية حوالي ثلاث ساعات، مبينًا أن الطاقم سيستقل طائرة محلية من مطار عنابة حوالي الساعة الرابعة من فجر الجمعة حال توفرت رحلة طيران، ومن المنتظر أن يصل طاقم التحكيم السنغالي عند الساعة السادسة صباحًا لأن الرحلة تستغرق ساعتين حتى مطار الجزائر.