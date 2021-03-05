حي الوادي يقفز للمركز الرابع بإسقاط هلال الساحل

فاز فريق حي الوادي نيالا على نظيره هلال الساحل بهدفين لهدف على ملعب الخرطوم الوطني، ضمن الأسبوع 14 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

أحرز هدفي حي الوادي نيالا، علي عبد الله وسبت آجاك، بينما أحرز لهلال الساحل ظهيره الأيسر والي الدين.

وساعد هذا الفوز حي الوادي نيالا في القفز للمركز الرابع برصيد 22 نقطة، متخطيا الأهلي مروي والأمل عطبرة.

وتجمد رصيد هلال الساحل عند 16 نقطة في الترتيب 11 بفارق الأهداف عن هلال الأبيض.