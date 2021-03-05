عقب وصول بعثة الأزرق  الغربال يرفع راية التحدي بالجزائر 

بدأ محمد عبد الرحمن مهاجم الهلال متحمسًا لمواجهة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال افريقيا والتي سيحتضنها ملعب الخامس من جويلية بالعاصمة الجزائرية (الجزائر)، وقال اللاعب الشهير بـ(الغربال) على المستوى الشخصي متحمس جدًا ولدي شغف كبير لمواجهة شباب بلوزداد، ولا سيما وإنني لم أواجه هذا الفريق عندما كنت أنشط في الدوري الجزائري رفقة أهلي البُرج؛ وأكد محمد عبدالرحمن ان المباراة ستكون في غاية الصعوبة نظرًا لقوة الخصم الذي يريد تعويض الخسارة الأخيرة، مبيناً أن الهلال فريق كبير ولديه الشخصية والكاريزما في دوري أبطال إفريقيا، لذا يتوجب علينا تقمُص شخصية البطل واللعب بقوة وتركيز عالٍ خلال التسعين دقيقة، وأوضح (الغربال ) أن الأندية الجزائرية قوية على ملعبها كما أن اللاعبين الجزائريين يتمتعون بالبنية الجسمانية والالتحامات القوية، موضحًا أن فريق شباب بلوزداد يعتبر من أقوى الأندية الجزائرية في السنوات الأخيرة، نظرًا لحصوله على لقب الدوري الجزائري في آخر ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الدوري هنا في الجزائر ينحصر بين أكثر من ثلاثة أو أربعة أندية، الأمر الذي جعل الدوري الجزائري من أقوى الدوريات في الوطن العربي وفي العالم، وجعل نسبة مشاهدته عالية.

محمد عبدالرحمن أكد مرة أخرى أن الهلال جاهز فنيًا وبدنيًا ومعنويًا لمباراة اليوم، مؤكدًا على صعوبة المباراة ولكنه أوضح أن غياب الجمهور عن المدرجات سيزيد من حظوظنا، لأن الأندية الجزائرية تعتمد على جمهورها أكثر لأن الأخير يمنحها الحماس والدافع، وفي ختام حديثه أبدى محمد ثقته الكبيرة في اللاعبين وأكد أن الجميع هنا جاهز لتحقيق الفوز والعودة للسودان بالعلامة الكاملة وإسعاد جمهور وشعب الهلال.