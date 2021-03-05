الخرطوم من اختصاص الوالي .. أم أنا غلطانة

لن نقول إن التاريخ حدثنا أن العاصمة الخرطوم كانت تغسل وتعقم بالديتول … ولن نقول ان أشجار اللبخ الظليلة التي زينت شارع النيل استزرعها المستعمر الإنجليزي قد وصلت لأرذل العمر دون إنبات شتول منها وبرغم ذلك هي شاهدة لما كانت عليه هذه الجميلة ومستحيلة … ولن نطرح السؤال الأكثر حضورا إن كانت حكومة مقطوع الطاري هي السبب في هذه ” القاذورات ” والأوساخ التي تكحل جيدها الآن وثورة التغيير حال عليها الحولان ويزيد … و الأوساخ كادت تدخل الخرطوم وبامتياز موسوعة جنز العالمية وباستحقاق عن أكثر بلاد الله تراكما للقاذورات بأحيائها الراقية وبشوارعها وأزقتها وحواريها وبأسواقها وميادينها أكوام الأوساخ والخردة والمخلفات تتزايد وتتكدس .. وتتطاير في فضاءاتها أكياس البلاستيك … وبين حناياها الهوامل والكلاب الضالة ترتع دون حسيب أو رقيب … وجيوش الذباب والبعوض تتوالد وتنتشر وتنقل الأمراض والملاريات والتي يحتاج علاجها ودحرها للملايين من الدولارات التي ترهق الخزانة العامة في حين ان ” النظافة من الإيمان ” قبل أن تكون مظهرا حضاريا إنسانيا .. لا يقل ضرورة عن الأكل والشرب والأمن والأمان ..

وإن كانت شعارات ثورة ديسمبر اللامعة ” حرية .. سلام .. عدالة ” والتي حدثت العالم عن شعب مقهور مظلوم نفض عن كاهله الضيم والوجع، فهل يصعب عليه إن وجد من يحركه ويستفيد من طاقاته الكامنة وإمكانياته ليس فقط للنظافة وردم الحفر وإزالة المظاهر السالبة بالشوارع والميادين والأسواق …ولكن لإعادة العاصمة لرونقها وألقها وأنفاسها العطرة .

هل يصعب علي والي الخرطوم سعادة أيمن نمر والذي جاء على أكتاف الشباب الفتي والذي هتف للثورة …وللتجديد وللعمار والنهضة .. فقد جاء والي الخرطوم وكل وزراء الحكومة الانتقالية بتمحيص وانتقاء بأنهم الأصلح لإدارة دفة الحكم باحترافية وبمهنية وبأفكار خلاقة وبغير ما كانت تدار به خلال أعوام الظلام … جاءوا لأجل التغيير ولتحقيق طموحات المواطنين ولاستجلاب الابتكارات الحديثة فهل يصعب على الوالي تطبيق ما يعرف بتدوير النفايات والتخلص من البقايا الضارة بطريقة آمنة إصحاحا للبيئة .. قد يقول قائل إن مصانع تدوير النفايات مكلف فهل يصعب طرح ذلك في عطاءات أو في شراكات أو تعاونيات أو أي صيغة تناسب رؤوس الأموال وتدخلها لدورة الاستثمار .. هل يصعب طرح مشروع نظافة العاصمة المثلثة في شكل مشروعات تنافسية وسط طلبة الجامعات لتقديم أفكار مبتكرة وقابلة للتنفيذ … هل يصعب تبني ولاية الخرطوم لمشروع تنافسي وسط الفنيين المهرة والحدادين لجمع أكوام الخردة والحديد المتراكم وسط الأحياء وإعادة صهره وإنتاج كمائن لتجميع النفايات وفرزها وحرق أو دفن بقاياها ..

هل يصعب علي والي الخرطوم إطلاق نفير وسط القوات النظامية والدعم السريع والجيش والشرطة للمساهمة بجرارات وحاويات وعشرة نفر من كل كتيبة للخروج من جبة الديوانية وللتلاقي مع شباب المقاومة بالأحياء بدلا من التسكع والخمول لتبني حملة تنافسية بينهم وبين بعض لرفع اسم أنظف حي وأجمله في لائحة تشريفية وعن مدى قدرة المتنافسين على تثقيف سكان الحي أمهاتنا وأخواتنا لضرورة وإلزامية النظافة وكيفية التخلص من الفضلات والبقايا .. هل يصعب على والي الخرطوم قيادة حملة لتشجير الميادين وتزيين الواجهات بلوحات تشكيلية وإزالة المظاهر السالبة .

فهل يا ترى نظافة العاصمة واستزراعها وإعادة رونقها كعاصمة حضارية هي ضمن اختصاصات والي الخرطوم الشاب المخضرم .. أعني أيمن نمر … أم أنا غلطانة

*إعلامية كاتبة

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