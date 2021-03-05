وزارة الصحة تُحذِّر من موجة كورونا ثالثة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

نوّهت إدارة الاستعداد المُبكِّر بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الخرطوم، من ارتفاع ملحوظ في مُعدّل تردُّد حالات أمراض الجهاز التنفسي، وحالات الاشتباه بكورونا مُتزامنةً مع التغيُّر المناخي في الفاصل المداري.

وتزامناً مع مُؤشِّرات بداية ارتفاع الحالات من جديد، حذّرت إدارة الاستعداد المبكر من مغبة ارتفاع الحالات كبداية للموجة الثالثة التي ظهرت في معظم دول العالم، ونوّهت المواطنين على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، تفادياً لأيِّ ارتفاع لحالات كورونا من جديد.