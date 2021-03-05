وصول قوات عبد الله يحى نائب رئيس قوى تحرير السودان للخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصلت ظهر اليوم الى الخرطوم قوات الفريق عبد الله يحى نائب رئيس قوى تحرير السودان ووزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بالحكومة الانتقالية، وكان في استقبالها عند مدخل الخرطوم القائد مبارك بخيت َوابراهيم زريبة كبير مفاوضي السلام بالتجمع ، وصديق زكريا نائب رئيس المكتب الداخلي وأمينة المرأة أميرة موسى ونائب الشؤون الانسانية فاطمة شمو، وعدد من القيادات.

وقال الفريق عبد الله يحي في تصريح وفق(سونا) أن هذه القوات تأتي ضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام بجوبا، مشيرا الى استعدادهم التام لتنفيذ اتفاق السلام حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار.

وأضاف يحى أن وجودهم في الخرطوم يمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان، حيث كان السلام غاية للجميع، وأن لا عودة للحرب.

وأضاف يحى أن كل مكونات الجبهة الثورية السودانية التي وقعت السلام تسعى الى تنفيذه من أجل مستقبل أفضل للسودان يحقق تطلعات الشعب السوداني.

ووجه يحى رسالة لكل الشعب السوداني بأن تجمع قوى تحرير السودان تجمع قومي، يضم كل مكونات السودان، هدفه أن يصبح السودان وطنا يسع الجميع من خلال المحبة والسلام، وصولاً الى تطلعاته المنشودة، وترحم على الشهداء، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.