التجارة: حملات دورية لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التجاره الأستاذ حسن ابوعوف أن الوزارة بصدد اعاده الهيكلة لتواكب المستجدات في التجاره العالمية وتلبية متطلبات جماهير ثورة ديسمبر المجيدة في العيش الكريم.

وأشار أبوعوف في تصريح وفق (سونا) ان وزير التجارة والتموين وجه بتشكيل الادارة العامة للتموين للإشراف على توفير السلع الضرورية للمواطنين وضبط حركة الأسعار ومحاربة التضخم، بالإضافة الي تشكيل الإدارة العامة للتفتيش لأداء دورها في الرقابة وتنظيم الأسواق وفق قانون تنظيم التجارة والقانون القومي لحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من مباحث التموين والولايات ونيابة حماية المستهلك.

وكشف الناطق الرسمي للوزارة ان المرحلة القادمة ستشهد حملات دورية للوقوف على تنظيم الأسواق ومنع الاحتكار والممارسات الضارة بالمستهلك في كافة الأسواق، مؤكدا ضرورة إضفاء الشفافية والنزاهة التجارية في التعامل مع الجمهور.