شركات أمريكية للاستثمار في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة

بورتسودان : عبدالقادر باكاش

قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة براين شوكان ، إن دعم الحكومة المدنية في السودان بقيادة المدنيين يمثل أولوية لبلاده .

مؤكداً أن واشنطن ستعمل على أجندة مختلفة لدعم التحول الديمقراطي وبناء أواصر وجسور تواصل مع الحكومة الانتقالية على المستوى الاتحادي والمحلي ودعم المجتمع المدني و ايجاد فرص للاستثمار بدعم وبناء القطاع الخاص.

وقال براين في حوار مع (السوداني) –ينشر بالداخل ، إن الولايات المتحدة تعمل للتحول من التركيز على تقديم العون والمساعادت إلى دعم السودان في مجالات البناء والتنمية .

وأشار في هذا الصدد لزيارة مدير بنك التنمية والتصدير الأمريكي الاخيرة للخرطوم وتوقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السوداني ، للسماح لبنك الاستيراد بتقديم ضمانات القروض وتقديم ضمانات التأمين في سبيل السماح للشركات الامريكية بالعمل في مجال الاستثمار في السودان في قطاعات عدة كالبنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة . تفاصيل.