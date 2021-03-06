مصرع (6) معدنين في انهيار منجم للذهب

الخرطوم : السوداني

اكدت السلطات مصرع 6 معدنين على الأقل في انهيار منجم ذهب مهجور في منطقة قريبة من مدينة وادي حلفا في أقصى شمال السودان، وسط أنباء عن ارتفاع الضحايا لنحو 20 قتيلا.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول انهيار مناجم مهجورة في سوق “2” بوادي حلفا ما اسفر عن مصرع 6 معدنين أهليين انتشلت جثامين 4 منهم.

وأكد أردول في تغريدة على تويتر، رصدها موقع ( سودان تربيون) أن شرطة التعدين انتشرت لمنع الاقتراب من المناجم المهجورة، وناشد المعدنين الأهليين التعاون مع مشرفي البيئة والسلامة للشركة السودانية بغية تقليل الحوداث.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المعدنين لقوا حتفهم إثر انهيار احدى الآبار الكبيرة المتفرعة من منجم على بعد 65 كلم شرقي مدينة وادي حلفا منذ مساء الأحد الماضي.

واستقبلت مشرحة حلفا عددا من الجثامين يومي الاثنين والثلاثاء وتم مواراة أربع جثث بمقابر المدينة صباح الجمعة بينما تم إنقاذ أحد المعدنين جرى نقله للمستشفى في وقت تواصلت فيه أعمال البحث عن المفقودين.