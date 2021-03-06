الفريق إبراهيم جابر يستقبل الرئيس المصري بمطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصل البلاد صباح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من المسؤولين بالدولة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس المصري، بالقصر الجمهوري، حيث استقبله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بين القيادتين؛ بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسؤولون في كل من الخرطوم والقاهرة.

