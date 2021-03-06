اهلا و مهلا أيها الموت(١٩)

** لا نلعن القدر بل نؤمن به، و بما يفعله الموت فينا، و في معارفنا و اساتذتنا، و هذا الأسبوع فقدنا مجموعة ممن نحبهم و نعترف بعلمهم و علاقتهم الطيبة و اخلاصهم.

** فقدنا هذا الأسبوع علما كبيرا من اعلام الصحافة السودانية، فقدنا استاذ الجيل مصطفى أمين إسماعيل، سليل الأسرة الإسماعيلية، و أحد بناة أهم أركان الصحافة السودانية، و هو ركن الأخبار و برع في مجالها أستاذا لجيل كامل و مؤسسا و مطورا لأكبر وكالة أنباء في المنطقة (سونا)، و ارتبطت به، و ستظل مهما فعل أعداء النجاح حين تطاولوا عليه عقب انتفاضة أبريل ١٩٨٥م و حاولوا نزع اسمه من كل ركن فيها و لكن هيهات للدرجة التي سخر منهم، و يدهم تمتد لكل ما يملك في داره، و قبل مغادرتهم ناداهم و هو ممسك بصغرى بناته قائلا(هذه سميتها سونا لماذا لا تصادروها معكم ).

**مصطفى أمين دفع ثمن علاقته المميزة بالراحل العظيم الرئيس جعفر نميري، لأن الأخير يعرف قدر الرجال و نفذ له خطته الكاملة لتطوير وكالة سونا للدرجة التي جعلتها من أكبر مصادر الأخبار، و قد استمتعنا نحن العاملين في أجهزة إعلام خارجية حين تذكر سونا، و المصداقية، و حين أسهمت في تأسيس وكالة الأنباء الأفريقية و وكالة الأنباء الإسلامية.

** مصطفى أمين لم يجد الإنصاف من كل الأنظمة من ١٩٨٥م و حتى اليوم، و لكنه لم يشك أو يتذمر فقط اكتفى بالجلوس و البكاء الصامت في داره المميزة بأركويت، فقد كان أول من انشا بيته المتواضع بنظام الحوائط الجاهزة مع رفيقة دربه ابنة استاذنا طلسم، الشقيقة الكبرى للبلابل، و اطلق أهل الحي اسم (البلابل) على المنطقة و محطة المواصلات.

** رحم الله استاذنا مصطفى أمين، و عوضه الله الجنة عما أصابه، و العزاء لأسرة وكالة سونا و خريجيها المنتشرين داخل و خارج السودان، و أسرته الصغيرة ابنه مرتضى و ابنه الصحفي النشط أمجد و إخوانهما .. إنا لله و إنا إليه راجعون.

** مات مصطفى أمين و قبل أن نفيق من الصدمة، وردتنا صدمات أخرى منهم صديقنا الرياضي و أحد علامات الرياضة العسكرية اللواء عبد العال محمود إبراهيم، الذي عرفناه وزيرا للشباب و الرياضة بالولاية، و أقام لشخصي تكريما هو الوحيد لانتخابي رئيسا للجنة الرياضة باتحاد الإذاعات العربية و مشرفا على الفريق العربي لتغطية الدورات الأولمبية،

** كان اللواء عبد العال محمود حمامة سلام، من خلال عمله في الوزارة و اللجنة الأولمبية، مما أسهم في إخماد نار العديد من خلافاتنا و المشي بين الرياضيين بالحسنى.

** مات رجل آخر قد لا يعرفه الكثيرون و لكن تعرفه حفلات التكريم و المهرجانات، من خلال الإعلام التذكارية و الوشاحات، حتى أن اسمه برعي سالم غير معروف بل (برعي وشاحات) رحم الله صديق الجميع قليل الكلام الذي يخرج منه بصعوبة و لكنه بكل سهولة يصل للقلب، كان برعي العباسية لا يسأل عن قيمة الوشاحات و الاعلام التذكارية إنما يسأل بصعوبة (عايزها متين؟ ) نسأل الله له الرحمة.

** من أخبار عطبرة وصلنا خبر الفنان و الأديب الأستاذ عبد العزيز عبد الماجد، صاحب اليد الطولى في تأسيس دور و روابط أهل الفن بعطبرة، و تقديم و تشجيع شبابهم، و رغم استقراره بالعاصمة لكن يخطئ من يذكر أنه ذهب لعطبرة في أي مناسبة و لم يجد عبد العزيز عبد الماجد، له الرحمة و لنا حسن العزاء.

** تسمع برحيل احد و تتألم و تدعو له بالرحمة حتى لو كنت لا تعرفه و لكن هنالك من يرحلون و يجدون من معارفهم من ينعيهم، و يعدد مآثرهم و من هؤلاء المحامي الأستاذ عادل سالم، الذي وجدت قريبي زميله المحامي عادل ابو العنود يبكيه فبكيته معه، سائلا الله له الرحمة و الجنة.

**رحم الله الفنان الدرامي المصري يوسف شعبان الذي قدم أعمالا تاريخية عظيمة، إضافة لرصيد طيب في السينما و المسرح و التلفزيون له الرحمة و لكل أموات المسلمين و لنا .. إنا لله و إنا إليه راجعون.

*نقطة نقطة*

** التهنئة للأستاذ الوليد مصطفى لفوزه بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة الخاصة بحملة مكافحة مرض الكورونا، من منظمة عالمية، و ابرازنا للخبر لأن الزميل وليد من ضمن قائمة الستين مفصولي لجنة إزالة التمكين بالتلفزيون، و هم الذين انتخبوه رئيسة للجنة إعادتهم و مخاطبة المنظمات الدولية،

** الوليد مصطفى صحفي ناجح و عرفته حين أعد بحثا عن BBC لدرجة أكاديمية رفيعة، قمت بإرساله إلى لندن، و جاء التعليق بأنه عمل اكاديمي مميز و لكنه تجنى على اعز ما نحرص عليه و هو الحياد،

** يزور البابا فرنسيس العراق هذه الأيام، و الرجل يستحق الاحترام لبعض مواقفه، و منها إقامته لقداس مستنكرا مذبحة المسلمين في نيوزيلندا، و زيارته فلسطين واصفا الضفة الغربية بأرض فلسطين المحتلة، و إدانته للحرب في اليمن و سوريا و دعواته للتعايش بين الأديان، البابا فرانسيس أرجنتيني الجنسية و هو أول حبر أعظم من خارج أوروبا، و كان من هواة الموسيقى و كرة القدم قبل أن يعمد رهبانا في العشرين من عمره،

** يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخرطوم اليوم وسط إجراءات أمنية كبيرة، و سبقته طائرتان تحملان سيارة و آليات حماية مصفحة و فرقة حراسة كبيرة، و ليت اخوتنا المهتمين بعلاقة شعبي وادي النيل، أن ينقلوا و يدرسوا حالة العاصمة الخالية من عبارات الترحيب، فقد نصل جميعا للوضع الأمثل و هو أن تكون علاقة البلدين الأفضل.

**وزير المالية صرح لقناة فضائية بأنه لن يكشف أرقام المساعدات و الاموال الخارجية الداخلة، و لم يوضح سببا مقنعا، و قد انتشرت في الأيام الماضية أن كل حصيلة ما وصل من بريطانيا و الاتحاد الأوروبي قد خصصت بالكامل مخصصات لرئيس الوزراء و مكتبه.

** ما أكثر من يملأون الشاشات و الإذاعات و يطلق عليه خبراء و محلل سياسي أو اقتصادي أو رياضي كمان، دون أن يقدموا لنا ملخصا مقنعا للسيرة الذاتية يؤكد احقيته بالألقاب المغدقة.

** لا يكفي أن يصدر نفي في كلمات عن حقيقة مطالبة الدستوريين الجدد بسيارات فارهة، إن لم يكن مسبوقا بمعلومات كاملة عن السيارات الخاصة بالدستوريين القدامى و حق مساواة الجدد، و كثيرا ما نسمع معلومات خطيرة و نفيا محدودا يجعل المعلومة الإشاعة الأقرب للتصديق، و كمان إن لم تتجه الجهة المعنية للقانون.

** تابعت في بعض مجموعات أهلنا في عطبرة و دنقلا استنكارا لفصل مدير فرع بنك السودان الأستاذ علاء الدين علي عبد الفتاح، الذي عمل في المدينتين وذكروه بالخير.

** اتمنى الا يكون صحيحا بأن البلد تتجه لتعيين وزراء دولة، و هذا من اول أبواب بداية النهاية، و الإنقاذ ذكرت في بيانها الأول أن حكومة السيد الصادق توسعت في تعيين السياسين وزراء دولة، و نحن و( اقصد بيان الإنقاذ) لن نعين وزراء دولة الا واحدا فقط وزير دولة في وزارة الدفاع و كان المرحوم اللواء عثمان محمد الحسن، و لكن في أيام الإنقاذ الأخير كان في كل وزارة ثلاثة و أربعة وزراء دولة و هذا (ما جاب خبرها).

**الرئاسة السودانية كانت واحدا فقط هو الحاكم العام، و بعد الاستقلال مجلس سيادة من خمسة، ثم في حكومة نوفمبر مجلس أعلى للقوات المسلحة من الفريق إبراهيم عبود و ستة جنرالات رحمهم الله، و بعد أكتوبر العودة لمجلس سيادة خماسي و كذلك في الديموقراطية الثانية مجلس خماسي برئاسة الزعيم إسماعيل الأزهري، ثم في مايو مجلس ثورة من عشرة رحمهم الله و أطال عمر جاري السيد أبو القاسم محمد إبراهيم، ثم رئاسة جمهورية بالنميري و نائب أول فقط، و بعد الانتفاضة مجلس عسكري برئاسة المشير سوار الدهب و تسعة عسكريين، ثم في الديمقراطية الثالثة مجلس سيادة خماسي برئاسة المرحوم السيد أحمد الميرغني، و وأتت الإنقاذ بمجلس ثورة من خمسة عشر عضوا و تطور لرئيس جمهورية و نائب أول ثم نائبين ثم كم مساعد رئيس و كم مستشار،.

** بعد الإنقاذ مجلس عسكري انتقالي، ثم مجلس سيادة، و لكن من احد عشر و ليس خمسة، ثم بعد شهور أربعة عشر باضافة الموقعين على السلام، و ربما يرتفع العدد إلى سبعة عشر باضافة مرشحة حزب الأمة و قيادة حركتي عبدالعزيز الحلو و عبد الواحد محمد نور و قد تواصل الساقية الدوران.