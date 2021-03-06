هلال المناقل يترقى لدوري العشرة

عبدالناصر دفع الله

نجح الفريق الملكي هلال المناقل في خطف إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة كأول المتأهلين من المجموعات عموماً لدوري العشرة المؤهل للوسيط .. قدم فتية الفريق الملكي ملحمة بطولية في مباراة اتسمت بالقوة والسرعة من الفرقتين وكان الإصرار والجدية واضحة لكسب الثلاث نقاط .. ونجح الهلال في خطف نقاط المباراة بتقدمه في الشوط الأول بالهدف الوحيد والغالي وكان ذلك من علامة الجزاء من مخالفة ارتكبت مع اللاعب الوسط ود جون نجح المهاجم هنري في تنفيذها باتقان محرزاً منها هدف المباراة الوحيد والذي كفل للهلال الترقي للمرحلة التالية .. حيث صمد أبناء الملكي أمام هجمات الأهلي كوستي والذي سعى بجدية للعودة للمباراة من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين ولا أمل له سوى نيل الثلاث نقاط كي يحافظ على حظوظه في الترقي للمرحلة التالية وفشلت جميع محاولات رماته في ادراك هدف التعادل .. نجدد التهاني لهلال المناقل والتأهل لدوري العشرة دون النظر لمباراته الأخيرة والسهلة نسبياً بأرضه أمام السليمانية جبل أولياء .. برز بشكل لافت من فرقة الهلال لاعب الوسط تيكا ..

هلال الأبيض يتجاوز كبوة توتي

أجرى فريق الكرة بنادي الهلال الابيض حصة تدريبية صباح الجمعة علي ملعب فرع الرياضة العسكري وذلك استعدادا وتاهبا لمواجهة الاهلي شندي في الجولة قبل الاخيرة لمنافسة الدوري الممتاز في دورته الاولي ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنرال صلاح محمد ادم لتصحيح ومعالجة الاخطاء والسلبيات التي صاحبت اداء الفريق في مباراه توتي الاخيرة والتي خسرها ازرق شيكان بهدف ولم يقدم لاعبوه من خلالها الاداء القوي المنتظر.