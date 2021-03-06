النائب الأول يقدم شرحاً للرئيس المصري حول سير تنفيذ اتفاق السلام

الخرطوم: السوداني

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحث اللقاء، العلاقات الاخوية المتطورة بين السودان ومصر وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وناقش اللقاء أيضاً، القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. وشكر النائب الأول الرئيس المصري على الزيارة والاهتمام بقضايا السودان.

وقدم سيادته، شرحا للرئيس المصري حول سير تنفيذ اتفاق السلام ومشاركة الموقعين في حكومة الفترة الانتقالية.

وحضر اللقاء من الجانب السوداني كل من وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد وسفير السودان في القاهرة محمد الياس، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات اللواء عباس كامل والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.