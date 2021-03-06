وفد طبي سعودي بالخرطوم لدراسة إجراء عمليات زراعة الكبد في السودان

الخرطوم: السوداني

يزور البلد هذه الأيام، وفد طبي من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية، لدراسة إجراء عمليات زراعة الكبد في السودان، وذلك في إطار المشروعات المستمرة الذي ينظمها المركز في السودان. واستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى السودان، علي بن حسن جعفر اليوم، الوفد الطبي.

وكان مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد نفذ مؤخراً جملة من البرامج والمشروعات في عدد من المجالات خاصة في الجوانب الصحية، اشتملت على عدد من القوافل، احتوت على عدد من الأجهزة والأدوية والمعينات الطبية وأدوات الوقاية من كورونا، وإنشاء مخيمات طبية في العاصمة والولايات السودانية، بتوجيه سامٍ من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإشراف ومتابعة من سفارة خادم الحرمين بالخرطوم.