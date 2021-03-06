تحديد موعد التقديم للقبول الخاص وقبول أبناء العاملين بالجامعات الحكومية

الخرطوم: السوداني

أعلنت الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للقبول على نظام النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين للجامعات الحكومية اعتبارا من يوم غد الأحد 7 مارس 2021م ويستمر حتى الخميس الموافق 18 مارس 2021م.

واكدت الادارة العامة للقبول السماح بالتقديم للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية او مايعادلها للعام 2020م فقط .

ونوهت الى ان الطلاب المرشحون في القبول للعام 2020م سيفقدون مكانهم في القبول العام عند قبولهم في الدراسة على النفقة الخاصة، ولا يشترط تقديم الاستقالة من القبول العام عند التقديم للقبول الخاص.

وأعلنت أن رسوم التقديم من داخل السودان 300 جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة السودانية وغير السودانية والرسوم من الخارج للشهادة الثانوية غير السودانية 50 دولار، ورسوم الاستمارة على النفقة الخاصة لأبناء العاملين 300 جنيه، لافتة النظر إلى ان التقديم الكترونيا وعلي الطلاب الاطلاع علي المعلومات الخاصة بالتقديم واجراءاته من موقع الادارة العامة للقبول على الموقع www.admission.gov.sd

واشترطت على الطلاب المتقدمين للقبول بالشهادات الغير سودانية رفعها عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادات للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات.

وعلى الطلاب المتقدمين لقبول أبناء العاملين الحصول على استمارة الوضع الوظيفي لقبول أبنائهم من الموقع ورفعها بموقع الإدارة بعد ملئها واعتمادها من المؤسسة التي ينتمي إليها وتسليم الأصل لمندوب القبول بالجامعات الحكومية أو جامعات الرباط كرري أفريقيا العالمية.