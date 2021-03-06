حمدوك يصدر قراراً بشأن فك تجميد المناهج الجديدة

الخرطوم: السوداني

وجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بعد اطلاعه على توصيات اللجنة القومية لمراجعة المناهج الجديدة وجه باكمال مؤتمرات المناهج بانعقاد مؤتمر منفصل لمناهج المرحلة الابتدائية.

وطالب بمراجعة كل كتاب من الكتب المدرسية مراجعة دقيقة من قبل المؤلفين ومتخصصي اللغة والمصممين بما فيهم رسامو الأشكال وواضعي الصور على أن ترسل مسودة الكتاب لمقومين متخصصين فى مادة كل كتاب لمراجعتها علميا قبل ارساله الى المطبعة على أن لا يطبع أي كتاب قبل إجازته العلمية من قبل ثلاثة مقوميين.

ووجه حمدوك بضرورة تدريب المعلمين تدريبا مستمرا لمواكبة التطورات المتسارعة حتى لا يصبح المعلم ملقنا فقط مع الاستفادة من إسهامات الكتاب والشعراء السودانيين فى اختيار النصوص الادبية.

ودعا رئيس الوزراء الى ادخال مفهوم التربية الوطنية ضمن محتويات الموضوعات المدرسية فى الصفوف المختلفة من المرحلة الابتدائية على أن تفرد لها مادة فى المرحلة المتوسطة والثانوية وتكون من ضمن موضوعاتها إدارة الوقت.

ونادى حمدوك بإعادة تأليف كتاب التاريخ للصف السادس والابقاء على صور الحفظ فى القران الكريم كاملة دون حذف اى آيه من الايات والابقاء على كل الوحدات و الدروس التى تم حذفها من كتب الرياضيات للصف الثانى والثالث والرابع والخامس مع حذف الوحدة الأولى (المجموعات) والوحدة الخامسة (العمليات على المجموعات) من كتاب الرياضيات للصف السادس.

ووجه حمدوك أن يدرس كتاب اللغة الانجليزية للصف الخامس مناصفة بين الصفين الخامس والسادس من الوحدة رقم (1- 6 ) للصف الخامس ومن الوحدة (7 – 12 ) للصف السادس على أن يكون مع كل كتاب دليل أو مرشد للمعلم.

وطالب بتضمين مهارات القرن الحادى والعشرين فى محتويات المناهج الدراسية لمراحل التعليم العامة المختلفة ووضع مناهج التعليم العام الجديدة في صورتها المتوقعة لسودان ثورة ديسمبر 2018.

وأوصى رئيس الوزراء فيما يخص الكتب المدرسية وتوزيعها على المدارس بالاتى ففى كتاب الرياضيات اوصى (عدم حذف أى وحدة أو درس ) وفى العلوم (الإبقاء على الوحدة الثالثة “حالات المادة” مع تبسيط دروس الوحدة السادسة (الكهرباء) كتاب الصف الرابع وفى كتاب الجغرافيا حذف الوحدة الثالثة “المرافق العامة فى ولايتى” كتاب الصف الرابع والوحدة الثالثة (البيئية) كتاب الصف الخامس.

كما اوصى فى كتاب الحاسوب الإبقاء على الوحدات التى تم حذفها مع مراعاة التوازن فى عملية الحذف وتتابع واستمرار الخدمات التعليمية فى كتاب اللغة العربية والإبقاء على الدرس الثاني شروط الوضوء في كتاب التربية الاسلامية للصف الثانى التوحيد والإبقاء على درس الإيمان بالملائكة ودرس أذكار الصلاة وأحكامها وعدم حذفها للصف الثالث.

أما فى الحديث للصف الرابع الإبقاء على الدرس الاول والرابع والخامس وفى التوحيد الإبقاء على الدرس الاول والثانى والثالث وفى الفقه الإبقاء على الدرس الأول (حذفه من كتاب الصف السادس ونقله للصف الرابع) وفى السيرة الإبقاء على كل الدروس وعدم حذفها والتوحيد للصف الخامس الإبقاء على الدرس السابع أسماء الله الحسنى واستكمالها موزعة بالترتيب من الصف الرابع وحتى الصف السادس.

ووجه فى كتاب التاريخ للصف السادس الإبقاء على درس نشاة الدولة الاسلامية (الوحدة الثالثة) والإبقاء للصف الرابع على الوحدة الثانية (دولتنا الاسلامية) على ان يعدل اسم الوحدة لعهد الخلفاء الراشدين

تجدر الاشارة الى ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك كان قد اصدر قرارا بموجب أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 م، وبناءً على توصية وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، قراراً بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة ويأتي هذا القرار في سياق عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبارها من أهم أهداف الثورة ورأس الرمح في عملية التغيير.