مصعب الصاوي: الوسائط أعادت الروح لأغاني الحقيبة

الخرطوم: رزاز يس

كشف المتخصص في أغاني الحقيبة د. مصعب الصاوي عن أن الوسائط الحديثة ساهمت في نشر أغاني الحقيبة، مؤكداً أن سهولة النشر والتداول والتوزيع عبر الوسائط أدت لإعادة الروح لمجال أغاني الحقيبة بل والتعريف بروادها أمثال كرومة وسرور وغيرهم، وأضاف: أغنية الحقيبة مرغوبة لأنها تحتوي على مضامين التراث وقريبة من الوجدان والطبيعة السودانية بحكم جمال روح المفردات المصاغة في النص، وأضاف: لذا تجد إقبالا.

وأكد مصعب أن أغاني الحقيبة تجد رواجاً وقبولاً، بدليل المنتديات العديدة التي تشهد حضوراً شبابياً مميزاً، نافياً مزاعم عدم احتفاء الفنانين الشباب بأغاني الحقيبة، وأضاف: إعادة إنتاج أغنية الحقيبة مرتبطة بعودة الجمالية للمجتمع الذي أنتج اغاني الحقيبة نفسها.