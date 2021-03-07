تدشين حصاد القمح بالجزيرة بمتوسط إنتاج 18 جوالاً للفدان

التكينة: رحاب فريني

أكدت إدارة مشروع الجزيرة أن متوسط إنتاجية الفدان لهذا الموسم بلغت 18 جوالاً للفدان وهو أفضل من الموسم السابق، واكدت ان كل المقومات تشير لإنتاج ناجح وان الإنتاج بالرغم من تقلبات الجو وعدم وفرة المياه كان عالياً.

وأوضحت إدارة المشروع بالقسم الشمالي، أن جملة المساحة المزروعة في القسم الشمالي لمشروع الجزيرة أكثر من اربعة آلاف فدان من القمح.

وأكد عدد من المزارعين، أنه برغم التحديات التي واجهت الموسم من شُح المياه ونقص الوقود وتعسر عمليات التمويل في بداية الموسم، إلا أنها لم تؤثر على الإنتاج. وستتواصل زيارات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته الى منطقة المعيلق.