التلفزيون القومي يوثق لشعراء وملحني الفنان وردي

الخرطوم: كوكتيل

أنتج تلفزيون السودان حلقات من السهرة الأسبوعية (لحن الأوتار) التي توثق لمسيرة عمالقة الفن والعازفين ومقارنة بين الأجيال بين العازفين والملحنين، وتوثق الحلقة القادمة من السهرة لأبرز الملحنين والعازفين والشعراء الذين تعاون معهم الفنان الراحل محمد وردي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام التلفزيون القومي بالتوثيق للمبدعين وعمالقة الفن في مجال الغناء والموسيقى أنتج تلفزيون السودان حلقات من السهرة الأسبوعية (لحن الأوتار) والتي توثق لمسيرة عمالقة الفن والعازفين ومقارنة بين الأجيال بين العازفين والملحنين، وتوثق الحلقة القادمة من السهرة لأبرز الملحنين والعازفين والشعراء الذين تعاون معهم الفنان الراحل محمد وردي. السهرة من إخراج عوض تماري