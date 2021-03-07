لدعم وتطوير المواهب الشابة (أصوات وتجارب) يبث في القومي

الخرطوم: كوكتيل

كشف المخرج بالتلفزيون القومي عوض عثمان عن تسجيل حلقات جديدة من سهرة (أصوات وتجارب) والتي تبث عبر الشاشة القومية مساء كل سبت، وقال عوض في حديثه إن الحلقات الجديدة تسلط الضوء على مسيرة الفنانين الشباب في الساحة الفنية والغنائية السودانية وكيفية مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الأصوات الجديدة في الساحة الغنائية.

والفرق بين الأغنيات الهابطة والأعمال الغنائية الخالدة والمسموعة بالإضافة إلى الحديث عن شر ميول الشباب لأداء أغاني الحقيبة والفرق بينها بين أغاني الحفلات. مشيراً إلى أن السهرة تأتي في إطار اهتمام التلفزيون القومي بالفنون وتطوير ودعم المواهب الشابة بالإضافة إلى فتح منافذ للشباب لإبراز مواهبهم.

سهرة (أصوات وتجارب) من إنتاج شكر الله خلف الله وإعداد عمر معني وتقديم سوزان سليمان و إخراج عوض عثمان تماري.