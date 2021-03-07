أزرق شيكان ينهي تحضيراته للأهلي شندي

اختتم فريق الكرة بنادي الهلال الابيض تحضيراته الفنية والبدنية صباح السبت على ملعب فرع الرياضة العسكري وذلك تاهبا لمنازلة فريق الاهلي شندي في الجولة قبل الاخيرة للفريق في منافسة الدوري الممتاز في دورته الاولي وقبل المران قدم الجنرال صلاح محمد ادم المدير الفني للفريق شرحا وافيا لطريقة اللعب التي سوف يؤدي من خلالها المباراه مشددا في ذات الوقت علي اهمية المباراه وانها امام فريق كبير ويجب احترامه داخل الملعب حتي يتمكن فريقه من الظفر بنقاط الجولة والتقدم في روليت المنافسة مؤكدا ثقته في جميع اللاعبين الذين يتم اختيارهم لخوض المباراة.

وقرر المدير الفني لهلال الابيض الجنرال صلاح محمد ادم ان يمنح نجم خط الدفاع يوسف ابوسته حافزا اضافيا خاصا نسبة لتفاني اللاعب وحرصه على التدريبات بصورة منتظمة اضافة لتالقه الكبير في كل المباريات التي لعبها ليكون حافزا مشجعا للاعب وبقية لاعبي الفريق.