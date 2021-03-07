انطلاق مخيم الجلوكوما العالمي بنيالا



نيالا: محجوب حسون

انطلق بمستشفى نيالا العسكري بنيالا بولاية جنوب دارفور، فعاليات مخيم العيون (أسبوع الجلوكوما العالمي)، الذي نظّمه الصندوق القومي للتأمين الصحي في الولاية بالشراكة مع الفرقة (16) مشاة نيالا والرابطة السودانية للجلوكوما، ويستمر المخيم حتى الثالث عشر من مارس الجاري، ويستهدف إجراء أكثر من (100) عملية جراحية للعيون مجاناً، بجانب إقامة محاضرات للتوعية بمرض الجلوكوما وأهمية الفحص المبكر لإصابة الجلوكوما.

ووصف والي جنوب دارفور موسى مهدي اسحق

الذي حضر افتتاح مخيم الجلوكوما في إطار اليوم العالمي للجلوكوما، وصف المخيم بالممتاز، لجهة أنه يوفر العلاج للمواطنين في الولاية خاصة المرضى في المحليات وتمزيق فاتورة السفر إلى الخرطوم.

وثمن مهدي، دور القائمين على أمر المخيم والشراكة القوية بين السلاح الطبي والتأمين الصحي والرابطة السودانية لتوفير العلاج للفقراء والمساكين عبر مُخيّم علاج مرضى الجلوكوما. وأعرب المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع جنوب دارفور، دكتور محمد أبكر التونسي، عن سعادته بإقامة مُخيّم الجلوكوما، مشيراً إلى أنه أول مُخيّم يُقام في الولايات بنيالا خارج الخرطوم، ولفت التونسي إلى أن أهمية المُخيّم تكمن في توطين العلاج في الولاية بإتاحة فرصة للمُواطنين لتلقي العلاج نظراً لارتفاع تكاليف العلاج والسفر خارج الولاية، فضلاً عن أنها فرصة لتدريب الكوادر الطبية في الولاية (الاختصاصيين ونواب الاختصاصيين)، واصفاً المُخيّم بأنه بداية قوية لشراكات مع المؤسسات الأخرى وستستمر هذه الفعاليات لتشمل بقية التخصُّصات الأخرى. وأشار اللواء ركن محمد الأمين حسن قائد الفرقة (16) مشاة إلى أن مخيم الجلوكوما سيُقام سنوياً في مستشفى السلاح الطبي شراكة بينهم والتأمين الصحي، منوهاً إلى أن المُخيّم ستُجرى فيه العديد من العمليات الطبية الجراحية، فضلاً عن إقامة مُحاضرات توعوية إرشادية بمرض الجلوكوما، لافتاً الى أن المُخيّم شارك فيه أطباء اختصاصيون من الخرطوم من جمعية الجلوكوما، إضافة إلى أطباء نيالا، وتابع: (المُخيّم عمل مقدر وخير كبير يستهدف كل شرائح المُجتمع المدني والعسكري).