حمدوك يتفقد القطن في الزراعة التعاقدية لمجموعة معاوية البرير

الخرطوم: السوداني

وقف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد اثناء زيارته لمشروع الجزيره القسم الشمالي لحصاد القمح.

وقف على محصول القطن الهندي للوحده الزراعه التعاقديه التابعة لمجموعة معاويه البرير بمكتب اللعوته ترعه التكينه نمره 11 والتي تشرف عليها وحدة الزراعة التعاقدية بالمجموعة.

حيث قامت المجموعة بزراعة القطن في مشروع الجزيره للموسم الثالث على التوالي ممثله في زراعه القطن الهندي الذي أصبح النوعيه المفضله للمزارعين بعد النجاحات الكبيره لهذه العينه من القطن في السنوات الماضية.

ومن المتوقع ان يصل متوسط الإنتاج لهذا الموسم 20 قنطارا للفدان من القطن الهندي في الجزيرة و المناقل في العديد من الأقسام منها القسم الشمالي ووادي شعير وقسم الهدى والمناقل.