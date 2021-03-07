(المركزي) يوافق على إصدار بنك أمدرمان الوطني لبطاقات فيزا كارد العالمية

الخرطوم: السوداني

وافق بنك السودان المركزي على التصديق لبنك أمدرمان الوطني لإطلاق خدمة إصدار البطاقات الذكية العالمية لشركة فيزا كارد، وذلك بموجب الترخيص الصادر للبنك من شركة فيزا بالمرجع رقم ( BID of 10081766). بتاريخ 2021/1/1م .

ووجه البنك المركزي بنك أمدرمان الوطني بضرورة الالتزام بكل بنود منشور إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي والخاصة بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية.

وأوضح السيد يحيى محمد مختار نائب المدير العام لبنك أمدرمان الوطني أن هذا التصديق يعد خطوة متقدمة للمصارف في سبيل الانفتاح بالاقتصاد الوطني نحو العالمية، لافتا إلى أن بنك أمدرمان الوطني (البنك الأول في السودان) قد أكمل استعداده لإصدار وقبول بطاقات الدفع العالمي (الفيزا كارد) لجميع العملاء والمتعاملين مع البنك، مشيرا إلى الخطوات العملية التي سلكها البنك للارتباط بأنظمة الدفع للبطاقات العالمية.