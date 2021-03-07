مجلس السيادة يحتسب نائب رئيس مجلس رأس الدولة الأسبق إدريس البنا

الخرطوم: السوداني

يحتسب مجلس السيادة الإنتقالي، عند الله تعالى الدكتور إدريس عبد الله البنا، نائب رئيس مجلس رأس الدولة خلال حقبة الديمقراطية الثالثة “1986 – 1989″، وعميد أسرة آل البنا الشهيرة بأمدرمان، والذي إنتقل إلى جوار ربه اليوم عن عمر ناهز الـ٩٥ عاماََ بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وإسهامات جليلة في مسيرة العمل الوطني والمجتمعي في شتى المجالات.

ويعد الراحل من أقطاب حزب الأمة القومي، وكان أديباََ وكاتباََ وباحثاََ وشاعراََ ومترجماََ، ساهم في ترجمة الشعر الشعبي السوداني إلى اللغة الإنجليزية.

وتخرج البنا في كليتي غردون وقولد سميث ونال درجة الدكتوراة في فلسفة الآثار، وله بصمات واضحة في الثقافة السودانية، ومن مؤسسي كلية الخرطوم التطبيقية.

ومجلس السيادة إذ يحتسبه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وأسرته وزملائه الصبر وحسن العزاء، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.