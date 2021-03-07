لَجْنَة إزالة التمكين تؤكد نفاذ قرارها بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان

الخرطوم: السوداني

أصدرت لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة اليوم بياناً اكدت فيه على نفاذ قَرَارها الصادر بتاريخ 24-02-2021 ويحمل الرقم 492 والقاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، ومطالبة مُحَافِظ البَنْك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات القانون.

كما شدد البيان علي ان القَرَارات الصادرة من لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (8/3) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020م.

واعرب البيان عن تفاجئه من صدور توجيه منسوباً الي مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي ولنائب المُحَافِظ ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021م، رغم تسلم السيد مُحَافِظ البَنْك قَرَاراً بانهاء خدمتهم من لجنة التفكيك.

وكانت لجنة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة فصلت (2٤٣) موظفاً من البنك المركزي منهم 129 يعملون في البنك المركزي و(13) في صندوق ضمان الودائع المصرفية و(15) في شركة مصفات السودان للذهب و(70) في شركة مطابع العملة و(14) في شركة السودان للخدمات المالية (شهامة) واثنان في الوكالة الوطنية لتمويل وتامين الصادرات.