ارتفاع مشتريات النقد الأجنبي لـ(500) ألف دولار بعدد من المصارف

الخرطوم: الطيب علي

أكدت مصادر مصرفية موثوقة ارتفاع حجم مشتريات النقد الأجنبي بشكل كبير مقارنة بالايام الماضية في وقت دعت فيه إلى تلبية طلبات العملاء من التقد الأجنبي لتفادي اللجوء إلى السوق السوداء.

وأكد مصدر مصرفي مسؤول ل) السوداني) ارتفاع حجم مشتريات النقد الأجنبي والتحويلات للمصارف لافتا إلى أن الوارد من المشتريات يتراوح مابين 100إلى 500ألف دولار فى عدد من المصارف.

وشددت المصادر إلى أن هناك حوالي 5 مصارف تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم التحويلات من النقد الأجنبي، داعية إلى معالجة كافة المشكلات التي تواجه المصارف خاصة تأخر التسليم ببعض المصارف والفروع