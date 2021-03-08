مطالبة بإعفاء طلاب المناصير من الرسوم الجامعية

الخرطوم: عمرو شعبان

طالب اتحاد متضرري سد مروي باعفاء طلاب المناصير وكل المناطق المتضررة من قيام السد ، بالجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الجامعية.

وقال رئيس الاتحاد العقيد (م)الطيب محمد الطيب لـ(السوداني) : ظل المتضررون من قيام سد مروي يطالبون منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 باعفاء أبنائهم من الرسوم نتيجة للظروف التي يعيشها المتضررون عقب اغلاق اراضيهم، منوها الى أنه وطيلة الفترة منذ 2005م لم تتم الاستجابة للطلب.

واشار الطيب الى أنه وعقب مجيء اتفاقية جوبا قرروا تجديد المطالبة بإعفاء الرسوم اسوة بطلاب مناطق النزاعات والهامش ، معتبرا أن المناصير اكثر المجموعات السكانية التي تضررت من سياسات النظام البائد بعد اغراق كل اراضيهم دون تعويضات مجزية.