استقرار في السكر المستورد وشح المحلي

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد أسعار السكر المستورد استقراراً ملحوظاً عقب استقرار سعر الصرف وزيادة السكر المحلي من الشركة بواقع (11.750) جنيه للجوال الكبير زنة 50 كيلو، وقال بعض التجار إن السوق يعاني من الركود وضعف القوى الشرائية .

وأرجع تاجر سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن في حديث لـ(السوداني) استقرار سعر السكر لوفرة المعروض بالأسواق، والتوقعات بطرح المزيد من السكر استعداداً لموسم رمضان، مبيناً أن سعرالجوال عبوة (50) كيلو (11٫200) جنيه للجملة أما سعر القطاعي(11٫5) ألف جنيه أما عبوة (10) كيلو (2,5) ألف جنيه.

وأوضح الحاج أن شركة كنانة طرحت لبعض التجار كميات تقدر بحوالي (5) أطنان وبأسعارعالية وسعرالجوال من الشركة (11٫750) جنيهاً، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة رغم الوفرة واستقرار الأسعار لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انتعاش شراء السكر بالأسواق خاصة العبوات الصغيرة لموسم رمضان.

وقال تاجر سكرجملة بسوق أم درمان يوسف محمد إن هنالك استقرار ووفرة في حجم العرض بالأسواق لسكر المستورد بسعر (11٫200) جنيه للجوال عبوة (50) كيلو أما عبوة (10) كيلو بسعر (2٫400) جنيه، مشيرا لوجود شح في السكر المحلي.

وأوضح بأإن كميات السكر من شركة كنانة طفيفة حوالي (100)جوال لبعض التجار، متوقعاً انتعاش حركة الشراء خلال الأيام المقبلة أما سعرالجوال عبوة (5) كيلو بسعر (1,250) جنيهاً .