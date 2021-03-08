انعدام الغاز يؤدي لتوقف المخابز المدعومة

الخرطوم: عبير جعفر

شكا عدد من أصحاب المخابز بولاية الخرطوم من استمرار أزمة الغاز واصفين مبررات الأزمة بغير المنطقية،مشيرين الى ان استمرار الوضع الحالي يؤدي لايقاف باقي المخابز وتسريح العمالة .

اشار الامين الاجتماعي لتجمع اصحاب المخابز علاء الدين الفاضل في حديث لـ(السوداني) لاتجاههم لتسريح العمال وإنتاج قطعة الخبز الواحدة بالكيلو او نصف الكيلو بسبب الضغوط والحملات الحكومية على المخابز في ظل ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج وشح الدقيق وانعدام الغاز، واصفا عدد المخابز المغلقة بسبب الغاز بالكبيرة .

واكد صاحب مخبز ببري مصطفى محمد لـ(السوداني) إن معظم المخابز بالمحلية (قاطعة) غازمنذ اكثر من يومين ما أدى لتوقفها، مشيرا لاستمرار شح الدقيق، وذكر بان اسباب انقطاع الغاز هو إصطفاف المركبات الناقلة للاسطوانات بالمستودع في إنتظار التعبئة،لافتا بان هناك اجراءات تعيق إنسياب التوصيل.

وقال صاحب مجموعة مخابز بشرق النيل ادم الدومة،ان معظم مخابزه قاطعة غاز منذ (4) ايام،، لافتا الى وجود اي خلل في الغاز والدقيق بنعكس سلبا على ندرة الخبز وزيادة الصفوف بالمخابز التجارية، مضيفا بان الغاز يتم بيعة للمخابز التجارية لارتفاع سعره مقارنة بالمخابز المدعوم وسعر اللتر (4) آلاف جنيه

اشار صاحب مخبز بالخرطوم ان ازمة الخبز عبارة عن حلقة مرتبطة ببعضها وتتمثل في شح الغاز والدقيق وارتفاع مدخلات صناعة الخبز، مشيرا الى انقطاع الغاز بالمخبز انعكس سلبا على توقف معظم المخابز عن العمل.