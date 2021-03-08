تتناسب مع الموجهات العامة للبلاد الإذاعة و التلفزيون تضع اللمسات الأخيرة لبرمجة رمضان

الخرطوم: كوكتيل

فرغت اللجان البرامجية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من وضع اللمسات الأخيرة على البرمجة الخاصة بشهر رمضان المبارك للعام ٢٠٢١م، بحيث وضعت كل من الإذاعة والتلفزيون خارطة برامجية تتناسب مع الموجهات العامة للبلاد وتدعم مفاهيم السلام والتنمية والوحدة وتتوافق مع خصوصية الشهر الكريم.

واعتمدت ادارة البرامج بالإذاعة السودانية وإدارة البرامج بتلفزيون السودان على إنتاج فترات مفتوحة خاصة وسهرات يومية وبرامج منوعة بالإضافة الى إنتاج فترات مفتوحة وبرامج دينية للتوعية بفضل الشهر الكريم وبرامج خاصة بكيفية الاهتمام بصحة الصائم خلال شهر رمضان.

كما يفرد كل من الإذاعة والتلفزيون مساحات مقدرة من الخارطة الرمضانية للدراما السودانية تأكيدا على تصريحات المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان احمد بتمويل الأعمال الدرامية السودانية وفتح باب الإنتاج من جديد وفي هذا الإطار تستعد الإذاعة القومية لتسجيل حلقات من المسلسل الرمضاني من إخراج الأستاذ صلاح الدين الفاضل. كما سجل الإعلامي يوسف عبد القادر على أثير الإذاعة الأم مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة التي أكد أنه سيصرح عن تفاصيلها في القريب العاجل.