مجلس الشباب والرياضة: تم التسلط على الميادين باسم الدين

الخرطوم : سعيد عباس

قال رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم العقيد م/ صلاح زين العابدين في حوار ينشر لاحقا بـ(السوداني) ان العهد البائد تسلط على عدد من ميادين الشباب الرياضية التي تم تصديقها اصلا لمزاولة الانشطة الرياضية المختلفة كغرض اساسي، واضاف أنهم عندما اعدّوا حملة لاسترجاع عدد من ميادين الشباب وجدوا ان النظام البائد قد اوقف النشاط الرياضي فيها وقام بتشييدها كخلاوى وبعضها مساجد مما يدخل اللجان المختصة لإسترجاع تلك الاراضي في حرج كبير. موضحا ان معظم تلك المناطق لاتنقصها خلاوي ولا مساجد.