في دوري الصداقة للقنوات الفضائية والاذاعات عمار شيلا يقود قناة النيل الازرق لانتصار مستحق ويحرز هدف السبق

الخرطوم : سعيد عباس

فاز منتخب قناة النيل الازرق على منتخب الرياضية اف ام (104) مساء الامس بامدرمان بنتيجة 2 /1 في مبارة شهدت تدافعا جماهيرا كبيرا من قبل المؤسستين بعد ان ادى الفريقان مباراة وصفت بالقوية والرائعة، وذلك في دوري الصداقة للقنوات الفضائية والاذاعات.

واحرز للرياضية الهدف الاول مازن صلاح امين فيما عدل النتيجة لصالح النيل الازرق اللاعب إسلام مادري وخطف هدف الفوز اللاعب عمار شيلا وبهذه النتيجة تتصدر قناة النيل الازرق المجموعة بفارق الاهداف من منافسها الاول قناة سودانية 24 ويلتقي يوم الثلاثاء منتخبا سودانية 24 وقناة النيل الازرق .