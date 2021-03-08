إتحاد الفنانين يدشن نشاطه الثقافي اليوم

الخرطوم : سعيد عباس

يدشن اتحاد الفنانين بامدرمان نشاطة الثقافي الغنائي اليوم الإثنين وذلك بقيام ليلة غنائية بعنوان “ركن العود” بمشاركة مجموعة من الفنانين وقال الفنان عمر إحساس (لكوكتيل)ان منتدى العود سيقام من الآن مساء كل احد من كل اسبوع بمشاركة فنان كبيروفنان من الشباب الواعد ومطربة صاعدة وشاعر وذلك لتلاقي الاجيال وتداخلهم والاستفادة من خبرات بعضهم البعض واضاف بان ليلة اليوم سيشارك فيها الفنانون مجذوب اونسه ونجدي نديم ومنار صديق والشاعر اسحق الحلنقي واضاف احساس ان إدارة المنتدى قد اعدت المسرح وفقا لقاعدة التباعد الاجتماعي الصحي . الذي نادت به لجنة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم .