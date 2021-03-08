تصاعد الأحداث بالمريخ قرار مفاجئ بالإيقاف والتحقيق مع قائد الأحمر أمير كمال

الخرطوم : السوداني

تصاعدت وتيرة الأحداث داخل نادي المريخ حيث أصدر رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال قرارا مفاجئا قضي بإيقاف قائد الاحمر امير كمال وتحويله للجنة التحقيق أمام لجنة مكونة من اعضاء مجلس ادارة النادي.

وغاب امير كمال عن المشاركة مع الأحمر في المباراة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني بداعي الاصابة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها ( السوداني) فإن سوداكال وجه بحسم تصرفات قائد الفريق أمير كمال وتكوين لجنة للتحقيق معه بناءٍ على ما ورد من تقارير بشان غيابه خلال الايام الماضية.

ورفض سوداكال أية تدخلات من أجل نزع فتيل الازمة التي اشتعلت بينه والقائد امير كمال وطالب بضرورة ان يتم الحسم عبر اللجنة التي كونها.

يذكر ان رئيس المريخ اتخذ عدة قرارات عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الايجابي امس الأول حيث قرر اقالة الجهاز الفني بأكمله على الفور وعلى رأسه المدرب التونسي نصر الدين النابي وطاقمه المعاون

وتعاقد الأحمر مع المدرب الانجليزي كلارك خلفا لسلفه المقال، كما أعاد المعد البدني الألماني موير من جديد رفقة معد آخر وهو المصري إسلام جمال بينما سيتولى التونسي الفطناسي مهمة تدريب الحراس