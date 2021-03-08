( السوداني) تنفرد بالتفاصيل مفاجاة: مدرب المريخ المُقال طلب الاستغناء عن أمير كمال

الخرطوم : السوداني

قال مصدر موثوق داخل مجلس إدارة نادي المريخ إن المدرب المقال نصر الدين النابي، افتعل الخلافات مع بعض اللاعبين وأبرزهم قائد الفريق أمير كمال واشار الى ان النابي اخطر مسؤولين داخل مجلس الإدارة بصورة رسمية بعدم رغبته في الإبقاء على امير كمال والاستفادة من خدماته وذلك بناء على بعض الملاحظات الفنية في اداء اللاعب، واشار المصدر الى أن حديث النابي عن القائد وصل الى الاخير برمته لافتا أن بعض الشخصيات حول الفريق اخطرت امير كمال بحديث النابي وهو ما يتوقع ان يكون سببا في خروج اللاعب من خيارات النابي رغما عن ابتعاده بداعي الاصابة. ولم يتردد المصدر في التأكيد على أن قرار سوداكال الأخير جاء من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء غياب اللاعب خاصة وان الاخير نال حقوقه المالية بما يعادل مبلغا وقدره 10 مليارات جنيه وذلك عقب مطالبته بها خلال وقت سابق وبالتالي لم تعد هناك اسباب تحول دون مشاركته مع الفريق حتي ولو كان المدرب لا يرغب في خدماته.