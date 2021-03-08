الإطاحة بقطاع الشباب بالمريخ ومادبو رئيساً

أنهى مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال تكليف قطاع الشباب بالنادي برئاسة جعفر سنادة وكلف المجلس الأستاذ الصادق صالح جابر “مادبو” بالإشراف على قطاع الشباب بالنادي. وبحسب المتابعات فإن القرار يأتي اثر بعض الخلافات بين مسؤولي القطاع الحاليين ومجلس إدارة النادي حيث يرفض سوداكال اشراف اي من اعضاء المجلس الذين يتبعون لمجموعة الكندو وعلي اسد على القطاع وإثر ذلك تم تكليف مساعد الرئيس الصادق مادبو للقيام بالإشراف على القطاع خلال المرحلة القادمة .. يذكر ان القرار قوبل بردة فعل عنيفة خاصة وأن قطاع الشباب حقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية وتمثل ذلك في ظهور عدد من المواهب مع الفريق الاول وأبرزهم المهاجم الجزولي نوح الى جانب عبد الكريم عبد الرحمن وبقية الأسماء التي شاركت مع الفريق في المباريات والتدريبات.