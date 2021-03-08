وكيل الانجليزي كلارك يؤكد نجاحه مع المريخ

قال الوكيل المصري أحمد عباس ان تعاقد المريخ مع المدرب الانجليزي كلارك يمثل طفرة فنية كبيرة بالنسبة له، لافتا إلى أن المدرب الانجليزي حريص على تحقيق النجاح مع المريخ خلال الفترة القادمة وشدد بأن كلارك قادم من اجل بناء فريق قوي للمريخ وتحقيق البطولات خاصة على المستوى القاري وذلك عقب القيام ببعض الإصلاحات خلال الفريق الموجود الآن.. وشكر أحمد عباس رئيس المريخ سوداكال على الاستقبال والتعاون لاكمال الصفقة ولفت الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع المريخ وسبق ان قام بالعديد من الانتدابات خلال وقت سابق مع مجالس اخري، ولم يتردد في الإشارة الى رغبة المدرب الانجليزي كلارك في تحقيق النجاح خلال الثلاث مباريات القادمة في بطولة الكأس متمنيا ان يحقق المدرب النجاح