الجمعية العمومية 13 مارس تدافع جماهيري بالاحمر في آخر ايام تجديد العضوية

رغما عن قرار رئيس اتحاد الكرة كمال شداد بعدم اعتماد عضوية مجموعة عضوي مجلس الادارة محمد موسي الكندو الى جانب على اسد الا أن فئة كبيرة من جماهير المريخ حرصت على الحضور لمقر النادي امس ( الأحد) وحرصت على التجديد استعدادا لقيام الجمعية العمومية التي أعلنت عنها المجموعة واتحاد الجماهير في الثالث عشر من الشهر الجاري .. وينتظر ان تشهد الأيام القادمة الكثير من الأحداث خاصة في ظل تأكيدات عضوي مجلس الإدارة الكندو وأسد بقانونية جميع الإجراءات التي تم القيام عليها خاصة وان أسد حصل خلال وقت سابق على قرار من مجلس الإدارة بتسميته مشرفا على ملف العضوية.