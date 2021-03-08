لا لاعب من القمة كاف يعلن التشكيل المثالي لجولة دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الأحد، التشكيل المثالي للجولة الثالثة، من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل المثالي تواجد لاعبين من الوداد المغربي، ومثلهما من الأهلي المصري، ونفس العدد من فيتا كلوب الكونغولي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميدجو أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي).

الدفاع: معاذ حداد (مولودية الجزائر) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد الجزائري) – محمد هاني (الأهلي المصري) – ليلي لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي).

الوسط: وليد الكرتي (الوداد المغربي) – نكجوبو نكسوجيفلي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي).

الهجوم: محمد مجدي أفشة (الأهلي المصري) – أيوب الكعبي (الوداد المغربي) – مكابي ليليوبو ( فيتا كلوب الكونغولي).