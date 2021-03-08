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بسبب مخالفتهما قرار والي الخرطوم تغريم الفنان طه سليمان مائة ألف جنيه

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

قضت محكمة النظام العام في الديم، حكمها بالغرامة على الفنانين طه سليمان ومحمد عادل (ود راوة) بمبلغ بمائة ألف جنيه لطه وسليمان، و (50) ألف جنيه للفنان ود راوة
فيما حكم القاضي بتغريم الفرقة الموسيقية للفنانين طه سليمان بَـ(20) ألف جنيه وود راوة بمبلغ (10) ألف جنيه.

تم دفع جميع الغرامات وغادر جميعهم قسم الشرطة.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على الفنان طه سليمان بالأمس في حفل زواج بالعمارات، فيما القي القبض على الفنان محمد عادل ود راوة في حفل ميلاد ابنة الفنانة هاجر كباشي لمخالفتهما قانون الطوارئ الصحية الذي أصدره والي الخرطوم أيمن نمر.

alsudani
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