عقيد شرطة بالجمارك يعتدي على مواطن بنيالا

نيالا: محجوب حسون

بدأ المواطن التجاني محمد الحسن مالك، إجراءات شكوى ضد العقيد شرطة بجمارك نيالا (ا. م. ه) عبر الأستاذ آدم التجاني المهدي، الذي قدم أوراق الشكوى لدى الشؤون القانونية بالشرطة.

وبحسب الشاكي، تعود تفاصيل المشكلة إلى أن الشاكي ذهب إلى الجمارك لتكملة إجراءات عربة تخصه، فصادف وجود العقيد الذي بادره بالقول (اسمع تاني ما ألقاك في مكاتب الجمارك)، فرد الشاكي بقوله حاضر، ثم ذهب إلى مدير الجمارك، شاكياً تصرف العقيد معه، وتساءل لماذا؟ أليس من حقي دخول المرافق الحكومية لتكملة الإجراءات التي تخصني؟ فقال له مدير الجمارك إنه سيقوم بتقصي الحقائق وحسم الأمر.

ويؤكد الشاكي في فحوى شكواه بأنه ذهب للمرة الثانية، فصادف العقيد للمرة الثانية، فذكره على الفور ألم أقل لك (ما اشوفك هنا تاني)، فامتثل الشاكي لأمر العقيد وذهب شاكياً للمقدم (م. ح)، واشتكى له من تصرف العقيد معه، فوعده بحل الأمر، إلا أنه في المرة الثالثة حينما جاء الشاكي لمقابلة أحد المخلصين، حيث كلفه بتكملة إجراءاته، إلا أن العقيد انهال عليه باللكمات والركل بالأرجل أمام شهود، مما اضطر الشاكي لتقديم شكوى.