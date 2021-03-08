رئيس يونيتامس: البعثة تعمل على حشد الدعم والموارد الدولية لمساعدة السودان

الخرطوم: السوداني

قال رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، إن البعثة تعمل على حشد الدعم والموارد الدولية لمساعدة السودان خلال مرحلة الانتقال خاصة في المسارات الاستراتيجية المتمثلة في الانتقال السياسي، وعملية بناء السلام، والإنعاش الاقتصادي.

وأوضح فولكر في تصريح صحفي عقب لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول مهام وتفويض بعثة يونيتامس المتمثل في دعم الفترة الانتقالية بالبلاد، مبيناََ أن البعثة ستعمل بالتنسيق مع حكومة السودان لدعم قضايا التعداد السكاني والانتخابات وعملية بناء السلام، فضلاً عن دعم المرحلة الثانية من عملية السلام.

وأوضح رئيس بعثة يونيتامس، أن اللقاء أمّن على ضرورة استمرار التواصل لضمان تنفيذ أولويات السودان خلال الفترة الانتقالية.