دقلو يدعو بريطانيا إلى بناء شراكات مع السودان

الخرطوم: السوداني

دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بريطانيا إلى أهمية بناء شراكات مع السودان في مجالات التدريب وتطوير ورفع القدرات.

والتقى دقلو اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي، بحضور المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر.

واطلع دقلو، جوليان رايلي على سير تنفيذ عملية السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية الجديدة بمشاركة حركات الكفاح المسلح، مؤكداََ على أهمية التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وتناول اللقاء أيضاََ، الأوضاع علر الحدود، بجانب أهمية بناء السلام الاجتماعي، خاصةً في المناطق المتأثرة بالحرب، كما تطرق إلى قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ودور السودان في الحد من هذه الظاهرة.

من جانبه، أوضح المبعوث البريطاني أن لقاءه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي كان مثمراََ وبنّاءََ، مبيناََ أن اللقاء تناول أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والسودان ودفع آفاق التعاون المشترك خاصةً في المجالات الاقتصادية والتنموية وبناء السلام.