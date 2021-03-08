رئيس الوزراء يغادر غداً إلى السعودية

الخرطوم: السوداني

يغادر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك يوم غدٍ الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية يرافقه فيها كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.

ومن المُجدول أن يلتقي د. حمدوك خلال الزيارة بسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وعدد من المسؤولين السعوديين، كما سيعقد الوفد المرافق لقاءات مع نُظرائهم السعوديين.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين.