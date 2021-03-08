انعقاد الاجتماع الاول للجنة المختصة بدراسة نظام الحكم الإقليمي

الخرطوم: السوداني

عقدت اللجنة المختصة بدراسة إنشاء نظام الحكم الإقليمي في السودان إجتماعها الأول بالقصر الجمهوري برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف بحضور قادة أطراف العملية السلمية والخبراء والمختصين في هذا المجال.

وقال عضو اللجنة أحمد تقد لسان في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت في إجتماعها ثلاثة محاور شملت تحديد قيام موعد مؤتمر نظام الحكم وتحديد الجهات المعنية بالمشاركة والإعداد والترتيبات اللازمة لقيامه.

وأشار أحمد تقد لسان الى أن اللجنة درست بشكل شفاف وواضح ومستفيض الخيارات المطروحة وتوصلت لأهمية إيجاد رؤية متكاملة حول هذه القضايا .

ولفت الى أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات بصورة دورية خلال الأيام القادمة للخروج بتصور متكامل لكيفية قيام هذا المؤتمر والذي يهدف بشكل اساسي لمراجعة التقسيم الإداري وتحديد السلطات والصلاحيات المطلوبة لنظام الحكم الإقليمي في السودان.