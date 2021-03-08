لجنة أصحاب الصيدليات تُؤَكِّد نجاح الإضراب بنسبة 80%

الخُرطوم: اليسع أحمد

أَكَّد رئيس لجنة تسيير أصحاب الصيدليات بولاية الخُرطوم مُحَمّد جمال، نجاح إضراب الصيدليات ليوم أمس الاثنين بنسبة 80%.

وكشف جمال في تصريح خاص لـ(السوداني) أن اللّجنة وضعت خُطة شاملة للإضراب راعت فيها التوزيع الجغرافي للصيدليات بحيث استثنت نسبة 20% من إجمالي الصيدليات من الإضراب، على أن تعمل بدوامها الكامل حتى لا يَتضرَّر المرضى عند حاجتهم للدواء، وأوضح أن الهدف الرئيسي من الإضراب هو توفير العلاج للمواطن وتفعيل القوانين وتحسين بيئة العمل للعاملين بالصيدليات.

الجدير بالذكر أن لجنة تسيير أصحاب الصيدليات بولاية الخُرطوم، أعلنت في بيان لها دخولها في إضراب مفتوح بدأ منذ الأمس، مناديةً بتحقيق 5 مطالب أساسية متمثلة في: انسياب الدواء من المصدر للصيدليات دون وسيط، تحسين بيئة العمل لمقابلة الزيادات المهولة في المستلزمات والمتطلبات، مراعاة الصيدليات في الرسوم الحكومية والخدمية المفروضة، الاهتمام بقطاع أصحاب الصيدليات والعاملين وتكوين جسم نقابي يدافع عن حقوقهم، تفعيل الدور الرقابي في توزيع الدواء الذي أصبحت له أسواق موازية تسببت في عدم وصوله للصيدليات.