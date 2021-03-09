خبير اقتصادي يثمن قرار وزير التجارة بعودة التعاونيات

الخرطوم: السوداني

ثمن الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي قرار وزير التجارة علي جدو آدم بعودة التعاونيات في كل السودان موضحا أن القرار سيسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطن السوداني لاسيما في مجالات السلع الاستهلاكية الاستراتيجية كالسكر والدقيق وزيت الطعام وغيرها باسعار في متناول اليد.

وانتقد عبدالله غياب الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق من طرف وزير التجارة السابق مدني عباس ممتدحا الإجراءات العملية التي قام بها وزير التجارة جدو منذ توليه المنصب لمحاصرة جشع التجار،ومن ضمن تلك الإجراءات لعودة التعاونيات واللجان المشتركة لمراقبة انسياب السلع الاستراتيجية للعاصمة وبقية الولايات بكل عدالة وشفافية وتهديده للتجار بإن وزارة التجارة ستقوم باستيراد السلع وبيعها للمواطن باسعار مقبولة.مشيرا الى قصور فكر الحكومة السابقة وسعيها نحو أسهل الحلول بزيادة أسعار السلع وتحميل المواطن مالايطيق تحمله.

ودعا الدكتور عبدالله،وزير التجارة جدو لرعاية وتبني أسواق خاصة بالمصانع السودانية داخل أحياء ولاية الخرطوم بسعر التكلفة وتبني ذات الأمر في الولايات لتخفيف الضغوط على الشعب مشددا على ان هناك تطورات ايجابية كبيرة داخل وزارة التجارة الآن تصب في إتجاه المواطن الذي سيشعر بها قريبا جدا.